Поліція розшукала хлопця, який намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності у Києві
Столичні правоохоронці розшукали хлопця, який нещодавно розмістив у соцмережі відео своєї спроби спалити прапорці на Майдані Незалежності. Ці прапорці встановлюються в пам'ять про загиблих військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням поліцію Києва.
Затриманий - 23-річний киянин. Наразі з ним працюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, як молодий чоловік обливає запалювальною сумішшю прапорці, встановлені у пам'ять про загиблих військових на Майдані Незалежності, та намагається їх підпалити.
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