Институт нацпамяти предлагает изменить символику города Кропивницкого

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Об этом говорится в заключении экспертов УИНП, передает RegioNews.

В частности, как указывается в документе, буквенный вензель "СЕ", присутствующий на флаге и гербе города, ассоциируется с российской императрицей Елизаветой Петровной. Этот символ был утвержден по приказу царской власти в 1845 году, когда город назывался Елисаветград.

В комиссии также обращают внимание, что на современном гербе и флаге Кропивницкого изображены земляные укрепления крепости святой Елизаветы, заложенной в 1754 как русский военный форпост. Эта крепость стала отправной точкой для ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.

Поэтому согласно закону о деколонизации такие элементы символики подпадают под запрет.

Комиссия рекомендует горсовету обратиться в Украинское геральдическое общество для разработки новых символов города.

Стоит отметить, что 20 декабря 2024 по 20 января 2025 в Кропивницком проводили общественный опрос по изменению символики на гербе и флаге города. Участие в нем приняли 178 жителей города, из которых 102 высказались за смену символики.

Напомним, ранее в Киеве был демонтирован памятник российскому физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову. Он был расположен в Печерском районе, возле Александровской клинической больницы.

Также в Киеве в парке Славы демонтировали бюст советских военных и государственных деятелей.