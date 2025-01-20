07:26  20 січня
Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
01:15  20 січня
На Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква
14:00  19 січня
Шахраї, які видавали себе за військових, привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 січня 2025, 15:19

Поліція розслідує наругу над прапором України на Київщині

20 січня 2025, 15:19
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

За фактом наруги над державним прапором у Білій Церкві на Київщині розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, зокрема, чоловіка, який причетний до наруги та можливих свідків події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державним символом).

Поліція звертається до громадян: якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтесь до Білоцерківського управління поліції Київщини за номером (093) 126-55-05, на спецлінію "102", або за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Нагадаємо, раніше на Вінничині чоловік вчинив наругу над меморіалом полеглим воїнам.

Київська область прапор наруга поліція
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на село в Херсонському районі: постраждав чоловік
20 січня 2025, 15:30
На Одещині ділки незаконно видобували вапняк
20 січня 2025, 15:21
Прорив росіян на Харківщині: правоохоронці затримали генералів, причетних до провалу оборони
20 січня 2025, 15:00
У Сумах вибухотехніки знешкодили ворожий дрон, який впав у місті
20 січня 2025, 14:56
В Карпатах загинув турист з Запоріжжя
20 січня 2025, 14:51
На Буковині взяли під варту водія мікроавтобуса, який на смерть збив 17-річну дівчину та чоловіка
20 січня 2025, 14:49
У горах на Львівщині травмувались лижники
20 січня 2025, 14:42
"Обмежено придатним" для проходження ВЛК наразі потрібне направлення з ТЦК, – Міноборони
20 січня 2025, 14:32
В окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів
20 січня 2025, 14:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »