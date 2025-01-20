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За фактом наруги над державним прапором у Білій Церкві на Київщині розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, зокрема, чоловіка, який причетний до наруги та можливих свідків події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державним символом).

Поліція звертається до громадян: якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтесь до Білоцерківського управління поліції Київщини за номером (093) 126-55-05, на спецлінію "102", або за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Нагадаємо, раніше на Вінничині чоловік вчинив наругу над меморіалом полеглим воїнам.