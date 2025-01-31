На Кіровоградщині чоловік травмувався через вибухівку у смітнику
Чоловік отримав серйозні травми
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Про це розповіла журналістам речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Житель Кіровоградщини знайшов на смітнику невідомий предмет. Згодом він спробував це розібрати, і через це стався вибух.
"Чоловік отримав численні травми — пошкодження грудної клітини, передньої черевної стінки, рук. У нього травматична ампутація однієї кісті. Стан пацієнта тяжкий. Його відвезли в обласну лікарню", - розповіла фахівчиня із звʼязків з громадськістю та пресою обласного Центру екстреної медичної допомоги Олена Шматкова.
Нагадаємо, що 25 січня у багатоквартирному будинку в Ірпені стався вибух. Рятувальники отримали повідомлення про вибух у квартирі на 7-му поверсі. Проте на місці не було ані диму, ані вогню. На щастя, ніхто не постраждав.
Також повідомлялося, що затримали підлітків, які влаштували вибух у Дніпровському районі Києва. 15-річні хлопці заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, через що стався вибух.