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Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Про це розповіла журналістам речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Житель Кіровоградщини знайшов на смітнику невідомий предмет. Згодом він спробував це розібрати, і через це стався вибух.

"Чоловік отримав численні травми — пошкодження грудної клітини, передньої черевної стінки, рук. У нього травматична ампутація однієї кісті. Стан пацієнта тяжкий. Його відвезли в обласну лікарню", - розповіла фахівчиня із звʼязків з громадськістю та пресою обласного Центру екстреної медичної допомоги Олена Шматкова.

Нагадаємо, що 25 січня у багатоквартирному будинку в Ірпені стався вибух. Рятувальники отримали повідомлення про вибух у квартирі на 7-му поверсі. Проте на місці не було ані диму, ані вогню. На щастя, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що затримали підлітків, які влаштували вибух у Дніпровському районі Києва. 15-річні хлопці заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, через що стався вибух.