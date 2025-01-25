В Ірпені стався вибух в одній з квартир багатоповерхівки

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

Це сталося зранку в суботу, 25 січня, приблизно о 9:05. Рятувальники отримали повідомлення про те, що стався вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-поверхового будинку в Ірпені.

На місце події виїхали рятувальники. ДСНС з'ясувала, що стався вибух. При цьому по зовнішнім ознаках - вогню або диму не було. На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих. На кадрах, якими поділилися рятувальники, можна побачити одну з квартир цього будинку. Внаслідок вибуху квартира серйозно пошкодилась. Зокрема, вилетіли двері та вікна.

Нагадаємо, 23 січня у Білій Церкві сталась пожежа в багатоквартирному будинку. Через це рятувальники були змушені евакуювати 30 жителів. Причину виникнення пожежі з'ясовують.

Також повідомлялося, що у ніч проти 21 січня на Закарпатті загорівся житловий будинок через сонячні панелі, які були розміщені на даху. Власник будинку побачив, що з панелей йдуть іскри, згодом через це сталося займання: вогонь швидко поширився по даху.