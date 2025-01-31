Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
У п'ятницю, 31 січня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликають зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні окупанти атакували безпілотниками Житомирщину. Внаслідок падіння уламків пошкоджено шість будинків у двох населених пунктах.
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