Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисник телефонував на 102 та повідомляв правоохоронцям, що він заклав вибухівку в одній з будівель столиці і має намір найближчим часом привести її в дію. Інформація виявилася хибною.

Після цього поліція знайшла "мінера". Їм виявився 44-річний чоловік з Донецької області, який проживає в столиці. Свої дії він адекватно пояснити не зміг.

За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловіка затримали. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві невідомі повідомляли про мінування столичної гімназії. У мережі публікували відео, де всі учні та працівники були евакуйовані.

Також нещодавно були повідомлення про мінування одного з видань Дніпропетровської області. Проте згодом ця інформація виявилась хибною.