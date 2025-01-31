У Києві затримали чоловіка, який "мінував" будівлі в столиці
Причини своїх дій чоловік пояснити не зміг
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Зловмисник телефонував на 102 та повідомляв правоохоронцям, що він заклав вибухівку в одній з будівель столиці і має намір найближчим часом привести її в дію. Інформація виявилася хибною.
Після цього поліція знайшла "мінера". Їм виявився 44-річний чоловік з Донецької області, який проживає в столиці. Свої дії він адекватно пояснити не зміг.
За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловіка затримали. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві невідомі повідомляли про мінування столичної гімназії. У мережі публікували відео, де всі учні та працівники були евакуйовані.
Також нещодавно були повідомлення про мінування одного з видань Дніпропетровської області. Проте згодом ця інформація виявилась хибною.