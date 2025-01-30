У Дніпрі чоловік погрожував підірвати мости

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Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який погрожував підірвати мости у Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомили у поліції, нещодавно на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування мостів. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи. Під час перевірки жодних вибухових предметів виявлено не було.

Правоохоронці встановили, що до псевдомінування причетний 48-річний місцевий житель. Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого надійшло неправдиве повідомлення

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження обʼєктів власності). Йому загрожує позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали групу чоловіків, які готували теракти в Одеській області. Зловмисники працювали на РФ.