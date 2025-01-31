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Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Об этом рассказала журналистам спикер полиции области Виталина Бевзенко. Житель Кировоградщины нашел на помойке неизвестный предмет. Впоследствии он попытался это разобрать, и из-за этого произошел взрыв.

"Муж получил многочисленные травмы — повреждение грудной клетки, передней брюшной стенки, рук. У него травматическая ампутация одной кости. Состояние пациента тяжелое. Его отвезли в областную больницу", - рассказала специалист по связям с общественностью и прессой областного Центра экстренной медицинской помощи Елена Шматкова .

Напомним, что 25 января в многоквартирном доме в Ирпене произошел взрыв. Спасатели получили сообщение о взрыве в квартире на 7 этаже. Однако на месте не было ни дыма, ни огня. К счастью, никто не пострадал.

Также сообщалось, что задержали подростков, устроивших взрыв в Днепровском районе Киева. 15-летние ребята ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, из-за чего произошел взрыв.