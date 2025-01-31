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31 января 2025, 19:23

В Кировоградской области мужчина травмировался из-за взрывчатки в мусорнике

31 января 2025, 19:23
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Иллюстративное фото
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Муж получил серьезные травмы

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Об этом рассказала журналистам спикер полиции области Виталина Бевзенко. Житель Кировоградщины нашел на помойке неизвестный предмет. Впоследствии он попытался это разобрать, и из-за этого произошел взрыв.

"Муж получил многочисленные травмы — повреждение грудной клетки, передней брюшной стенки, рук. У него травматическая ампутация одной кости. Состояние пациента тяжелое. Его отвезли в областную больницу", - рассказала специалист по связям с общественностью и прессой областного Центра экстренной медицинской помощи Елена Шматкова .

Напомним, что 25 января в многоквартирном доме в Ирпене произошел взрыв. Спасатели получили сообщение о взрыве в квартире на 7 этаже. Однако на месте не было ни дыма, ни огня. К счастью, никто не пострадал.

Также сообщалось, что задержали подростков, устроивших взрыв в Днепровском районе Киева. 15-летние ребята ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, из-за чего произошел взрыв.

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