Виновник смертельного ДТП в Кировоградской области получил условное наказание

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Компанеевский районный суд в Кировоградской области назначил виновнику смертельного ДТП условное наказание сроком на два года

Соответствующий приговор обнародован в Реестре судебных решений, передает RegioNews.

Авария произошла 13 сентября 2024 года. Водитель находился за рулем грузового автомобиля ЗИЛ 130, который перевозил дрова по грунтовой полевой дороге между селами Обертасово и Ромашки Кировоградской области. В кабине грузовика находились два пассажира, еще один находился на подножке со стороны водителя, за пределами кабины.

Во время движения водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Грузовик опрокинулся и придавил пассажира, который находился вне кабины. Мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый признал свою вину и возместил брату погибшего ущерб. Суд назначил виновнику аварии четыре года лишения свободы и запретили управлять транспортными средствами на два года. Однако суд освободил его от отбывания наказания с испытанием и установил испытательный срок – два года.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование по поводу смертельной аварии, которая произошла в Хмельницком районе летом прошлого года.