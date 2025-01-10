Автобус з дітьми перекинувся: на Хмельниччині судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП

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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно смертельної аварії, яка сталася у Хмельницькому районі влітку минулого року

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До суду скерований обвинувальний акт відносно водія автобуса "ЛАЗ Лайнер". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, аварія сталася 13 серпня 2024 року. Автобус перевозив групу дітей з Житомирщини до літнього табору в Івано-Франківську область. Поблизу села Вишнопіль водій не впорався з керуванням, допустив виїзд з дороги, де автобус перекинувся. Загалом в автобусі була 21 людина, з яких 17 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.

В результаті аварії загинули 12-річна дівчинка та 42-річна супроводжуюча вчителька. Двоє хлопчиків 10 та 13 років отримали тяжкі травми, ще шестеро – травми середньої важкості.