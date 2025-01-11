На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: постраждали семеро людей
ДТП сталася у пʼятницю, 10 січня, близько 19:30 в селі Затемне Львівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автомобіль Peugeot 3008 та автобус Mеrcedes-Benz.
Внаслідок ДТП отримали травми 36-річний водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: дівчини 17 та 18 років, чоловіки 28 та 48 років, а також жінки 41 та 67 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 9 січня на Львівщині автобус збив велосипедиста. Від отриманих травм 74-річний чоловік помер у лікарні.
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