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05 серпня 2020, 15:29 2

Уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА

05 серпня 2020, 15:29 2
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Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки
Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 5 серпня Кабінет міністрів України погодив заступників голови Вінницької та Запорізької ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема на посаду першого заступника голови Вінницької ОДА Сергія Борзова погоджено кандидатуру Наталії Заболотної, ще одного заступника – Сергія Здітовецького.

Заступником голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна погоджено кандидатуру Віталія Тишечка.

Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Россошанську Ольгу Валентинівну -...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 5 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 3 серпня глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника Тетяну Єгорову-Луценко.

Кабмін заступник Вінницька область ОДА Запоріжжя Боговін Віталій голова Борзов Сергій
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