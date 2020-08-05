Уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА

Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки

Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 5 серпня Кабінет міністрів України погодив заступників голови Вінницької та Запорізької ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема на посаду першого заступника голови Вінницької ОДА Сергія Борзова погоджено кандидатуру Наталії Заболотної, ще одного заступника – Сергія Здітовецького.

Заступником голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна погоджено кандидатуру Віталія Тишечка.

Нагадаємо, 3 серпня глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника Тетяну Єгорову-Луценко.