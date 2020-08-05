Уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА
Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки
Нові голови ОДА Сергій Борзов і Віталій Боговін продовжують кадрові перестановки
Сьогодні, 5 серпня Кабінет міністрів України погодив заступників голови Вінницької та Запорізької ОДА
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.
Зокрема на посаду першого заступника голови Вінницької ОДА Сергія Борзова погоджено кандидатуру Наталії Заболотної, ще одного заступника – Сергія Здітовецького.
Заступником голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна погоджено кандидатуру Віталія Тишечка.
Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Россошанську Ольгу Валентинівну -...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 5 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 3 серпня глава Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника Тетяну Єгорову-Луценко.
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