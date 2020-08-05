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05 серпня 2020, 15:30 2

У "Слузі народу" вважають, що отримають більшість на виборах до Харківських місцевих рад – Кучер

05 серпня 2020, 15:30 2
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Дані опитувань електорату, які свідчать про протилежне, голова Харківської ОДА назвав "замовною соціологією"
Дані опитувань електорату, які свідчать про протилежне, голова Харківської ОДА назвав "замовною соціологією"
Фото: Цензор.нет
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер стверджує, що «Слуга народу» матиме більшість мандатів у місцевих радах області після виборів восени 2020-го.

Про це Олексій Кучер розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Коментуючи твердження журналіста про можливості об`єднання з іншими партіями у нових місцевих радах після виборів для формування більшості, адже за результатами соцопитувань "Слуга народу" не набере достатньої кількості голосів, голова ОДА відповів, що не вірить соціологам.

Поки ми впевнені, що у нас буде більшість. Цей рейтинг у "Рейтингу" (соціологічні опитування щодо електоральних симпатій, які проводить компанія "РЕЙТИНГ" - ред.) смішний. Якщо проаналізувати, то це замовна соціологія", - сказав Кучер.

Також голова ОДА розповів про завдання, які поставив перед ним президент Зеленський на майбутніх виборах. Вони залежатимуть від того, чи балотуватиметься Кучер до місцевих рад, чи ні:

Завдання будуть залежати від того, в якому статусі я буду брати участь у виборах. Якщо у своєму теперішньому – голови ОДА - то повинен буду забезпечувати законність, порядок, свободу волевиявлення. Інша справа, якщо я братиму участь у виборах як кандидат. Однак, про це поки рано говорити", - підсумував Кучер.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з Олексієм Кучером читайте тут.

Харківська область Харьків ОДА голова Кучер Олексій вибори
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