Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, передает RegioNews.
Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Россошанську Ольгу Валентинівну -...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 5 серпня 2020 р.
Справка:
По данным YouControl, Мищенко значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х. Он предприниматель, с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.
Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.
27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.
Ранее на должность председателя Кировоградской ОГА предлагали местного кандидата