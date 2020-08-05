Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

Мищенко - еще один политический ноунейм в команде Владимира Зеленского

Мищенко - еще один политический ноунейм в команде Владимира Зеленского

Фото: Украинская правда

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, передает RegioNews.

Справка:

По данным YouControl, Мищенко значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х. Он предприниматель, с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

Ранее на должность председателя Кировоградской ОГА предлагали местного кандидата