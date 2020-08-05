13:20  05 августа
Тернополь не получал медицинские средства, доставленные из Китая - мэр города Надал
14:42  05 августа
ГБР передало в суд дело Федины и Зверобой
14:55  05 августа
Кабмин планирует выделить 5,6 миллиона гривен на жилье для переселенцев
UA | RU
UA | RU
05 августа 2020, 15:36 32

Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

05 августа 2020, 15:36 32
Читайте також українською мовою
Мищенко - еще один политический ноунейм в команде Владимира Зеленского
Мищенко - еще один политический ноунейм в команде Владимира Зеленского
Фото: Украинская правда
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook, передает RegioNews.

Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Россошанську Ольгу Валентинівну -...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 5 серпня 2020 р.

Справка:

По данным YouControl, Мищенко значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х. Он предприниматель, с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

Ранее на должность председателя Кировоградской ОГА предлагали местного кандидата

назначение Кропивницкий губернаторы ОГА Кировоградская область Мищенко Валерий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" считают, что получат большинство на выборах в Харьковские местные советы – Кучер
05 августа 2020, 15:30
Правительство согласовало заместителей глав Винницкой и Запорожской ОГА
05 августа 2020, 15:29
Алексей Кучер прокомментировал задержание директора одного из Департаментов ХОГА
04 августа 2020, 17:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Все видео »
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »