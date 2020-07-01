За Андрія Балоня і його спільника ймовірно внесли заставу - ЗМІ
За колишнього голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та його спільника ймовірно внесли заставу родичі.
Про це інформує RegioNews з посиланням на ЗМІ Кіровоградщини.
Зокрема місцеві журналісти пишуть, що про заставу повідомив активіст Андрій Лаврусь у своєму Telegram каналі посилаючись на власні джерела.
Як йдеться у повідомлені 10 мільйонів збирала дружина Андрія Балоня. Заставу у розмірі 5 мільйонів гривень за Сергія Шевченка збирав його батько, очільник Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Наразі вирішується питання у казначействі щодо підтвердження походження даних коштів.
А як ви гадаєте? Як будуть пояснювати походження грошей: відкати з тендерів на дорогах, будівництві чи хабарі за посади голів РДА? Що б вони там не вказували, ми то знаємо, чим вони займались на своїх посадах!”, – пише Андрій Лаврусь.
Чи вийшли фігуранти справи на волю поки невідомо.
Нагадаємо, детективи НАБУ в четвер, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.
27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня на 60 днів з правом внесення застави.