16:15  02 липня
ВАКС підтвердив внесення застави за спільника Андрія Балоня
20:15  02 липня
У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва
16:18  02 липня
На нафтобазі у Полтавській області стався вибух, один працівник загинув
UA | RU
UA | RU
02 липня 2020, 15:06 52

Названі кандидати на посаду голови НБУ

02 липня 2020, 15:06 52
Читайте также на русском языке
За повідомленнями різних джерел, на Банковій розглядають майже десяток варіантів
За повідомленнями різних джерел, на Банковій розглядають майже десяток варіантів
Читайте также
на русском языке

Найбільш ймовірно, на посаду претендуватимуть голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко, ексміністр економіки Тимофій Мілованов та ексголова правління «Райффайзен банку Аваль» Володимир Лавренчук.

Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала, коментуючи інформацію щодо можливих кандидатів на посаду нового керівника НБУ.

Я знаю Мілованова, Лавренчука. У них на ринку дуже хороша репутація. Якщо призначити їх, то думаю, що це було б добре… Ці прізвища інвесторам зрозумілі, і вони будуть проводити консервативну монетарну політику, яка необхідна, щоб тримати в першу чергу низьку інфляцію, тримати процентні ставки", – сказав він.

При цьому Фіала відзначив, що сама відставка Якова Смолія дає негативний сигнал ринку.

Єдине, що навіть при такій заміні все одно залишається негативний осад, що новопризначений голова правління, який призначається на 7 років і має бути незалежним, є прецедент, що по дзвінку з Банкової його можуть змусити піти у відставку, якщо Банковій не буде подобатися щось в незалежній політиці Нацбанку", – сказав він.

Як повідомляє "НВ”, на пост глави НБУ також може претендувати колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

Серед інших ймовірних кандидатів у ЗМІ також розглядають такі кандидатури як нинішній голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко, член ради НБУ Олена Щербакова і глава ради НБУ Богдан Данилишин, а також колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, вчора увечері про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.

НБУ Тимофій Милованов Арсеній Яценюк Ігор Уманський Кандидат голова Нацбанк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
НАЗК направило до суду адмінпротокол на голову Миколаївської облради Москаленко
02 липня 2020, 14:22
Зеленський подав у Раду постанову про звільнення глави НБУ
02 липня 2020, 12:04
На відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слузі народу"
02 липня 2020, 08:47
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »