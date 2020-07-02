Названі кандидати на посаду голови НБУ

За повідомленнями різних джерел, на Банковій розглядають майже десяток варіантів

За повідомленнями різних джерел, на Банковій розглядають майже десяток варіантів

Як пише RegioNews з посиланням на УНІАН, про це під час відеоконференції заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала, коментуючи інформацію щодо можливих кандидатів на посаду нового керівника НБУ.

Я знаю Мілованова, Лавренчука. У них на ринку дуже хороша репутація. Якщо призначити їх, то думаю, що це було б добре… Ці прізвища інвесторам зрозумілі, і вони будуть проводити консервативну монетарну політику, яка необхідна, щоб тримати в першу чергу низьку інфляцію, тримати процентні ставки", – сказав він.

При цьому Фіала відзначив, що сама відставка Якова Смолія дає негативний сигнал ринку.

Єдине, що навіть при такій заміні все одно залишається негативний осад, що новопризначений голова правління, який призначається на 7 років і має бути незалежним, є прецедент, що по дзвінку з Банкової його можуть змусити піти у відставку, якщо Банковій не буде подобатися щось в незалежній політиці Нацбанку", – сказав він.

Як повідомляє "НВ”, на пост глави НБУ також може претендувати колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

Серед інших ймовірних кандидатів у ЗМІ також розглядають такі кандидатури як нинішній голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко, член ради НБУ Олена Щербакова і глава ради НБУ Богдан Данилишин, а також колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, вчора увечері про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.