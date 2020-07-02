Одна з ОТГ на Буковині подала до суду на Кабмін та Чернівецьку ОДА

Причина позову – незадоволення ухваленим перспективним планом розвитку

Причина позову – незадоволення ухваленим перспективним планом розвитку

Фото з відкритих джерел

Сокирянська ОТГ подала судовий позов на Кабінет Міністрів та Чернівецьку обласну державну адміністрацію через перспективний план формування громад.

Про це повідомив міський голова Сокирян Василь Равлик на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження за позовом Сокирянської міської ради до Кабінету Міністрів України та Чернівецької обласної державної адміністрації про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування розпорядження про затвердження перспективного плану формування громад", - повідомив чиновник.

Крім того, за словами заступника міського голови Новодністровська (сусіднього міста районного значення) Ігоря Нажиги, днями повинні відкрити аналогічне провадження від Новодністровської ОТГ.

Сьогодні-завтра буде і по Новодністровській ОТГ. Позови подавалися разом, просто різні судді", - повідомив Нажига у коментарі виданню "Молодий буковинець".

Окружним адмінстративним судом міста Києва відкрито провадження за позовом Сокирянської міської ради до Кабінету... Опубліковано Василем Равликом Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль 29 травня підписав розпорядження про затвердження перспективного плану Чернівецької області, який обурив багатьох буковинців. На численні протести мешканців Новодністровська, Дорошівців та інших населених пунктів області, які перекривали дороги і пікетували ОДА, уряд уваги не звернув.



Затверджений план передбачає вилучення із складу Новодністровської міської ОТГ чотирьох сіл, тож об’єднана громада існуватиме лише в складі одного містечка. Таке рішення обурило владу і жителів Новодністровська.



Водночас, незадоволені перспективним планом і в Сокирянах, адже деякі населені пункти, які, згідно з планом, увійшли до Сокирянської ОТГ, віддаленні від центру на 40 кілометрів.