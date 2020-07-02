НАЗК направило до суду адмінпротокол на голову Миколаївської облради Москаленко
Вікторія Москаленко порушила закон, не задекларувавши нібито подаровану сестрою квартиру
Вікторія Москаленко порушила закон, не задекларувавши нібито подаровану сестрою квартиру
НАЗК склала і направила до суду адміністративний протокол щодо несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко.
Про це повідомили в прес-службі НАЗК, передає RegioNews.
Як відомо, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.
Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОДА показала в соцмережах свою квартиру, через яку і був складений протокол.
Пізніше, Вікторія Москаленко направила листи до послів "Великої сімки" через нібито тиск на неї начальника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака.
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