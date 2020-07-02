НАЗК направило до суду адмінпротокол на голову Миколаївської облради Москаленко

Вікторія Москаленко порушила закон, не задекларувавши нібито подаровану сестрою квартиру

Вікторія Москаленко порушила закон, не задекларувавши нібито подаровану сестрою квартиру

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НАЗК склала і направила до суду адміністративний протокол щодо несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані відносно голови Миколаївської облради Вікторії Москаленко.

Про це повідомили в прес-службі НАЗК, передає RegioNews.

Як відомо, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається у разі отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОДА показала в соцмережах свою квартиру, через яку і був складений протокол.

Пізніше, Вікторія Москаленко направила листи до послів "Великої сімки" через нібито тиск на неї начальника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака.