Кличко попросив силовиків розслідувати діяльність будівельних корупціонерів

Мер просить правоохоронців розібратися із забудовою "Феофанії"

Мер просить правоохоронців розібратися із забудовою "Феофанії"

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР з розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів.

Про це мер повідомив у відео-зверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Міський голова зазначив, що вчора вийшло розслідування про будівельної мафії в Києві.

Не важливо, яку політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом", – сказав Кличко.

За його словами, він спілкувався з журналістами протягом цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.

Моя позиція чітка – нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані", – резюмував мер.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.

Як повідомляють ЗМІ, мова йде про розслідування забудови єдиною в Україні гідрологічної станції. Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що недіюча станція перетворилася на будівельний майданчик, на якій зведуть багатоповерхівки. При цьому керівництво Інституту геологічних наук НАН України запевняє, що станція непридатна для подальшої роботи, і логічніше віддати землю забудовникам з обов'язковим виділенням квартир для вчених.

Журналісти відзначають, що в 2018 році директор Інституту геологічних наук Петро Гожик заявив, що станція не виконує своїх функція, і виступив за будівництво житла. У листопаді 2018 року він підписав договір проекту землеустрою щодо відведення землі під житлові будинок, в 2019 році попросив зареєструвати право власності на ділянку за процедурою для вільних земель запасу. Хоча ця ділянка вже близько 50 років мав акт на землю.

Незважаючи на це ділянка була заново внесений до реєстру з іншим статусом і призначенням. Восени 2019 року КМДА надала умови для будівництва будинку на Метрологічній, 7.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко просить правоохоронців втрутитися в ситуацію з невиконанням зобов'язань забудовником "Аркада-будівництво" перед вкладниками, які не можуть отримати свої квартири.