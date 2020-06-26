Заступник Філатова пропонує перейменувати російську мову на південноукраїнську

Михайло Лисенко зареєстрував відповідну петицію на сайті президента

Михайло Лисенко зареєстрував відповідну петицію на сайті президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку заступника міського голови Дніпра у Facebook.

Запах виборів починає витати у повітрі. Технології, як ми бачимо, не змінилися. З закромів знову деякі політичні сили підіймають на прапори порожні лозунги про "другу державну мову". Ніщо не нове під місяцем", - прокоментував свою ідею сам Лисенко.

Щоби унеможливити обговорення, чи слід вважати російську другою державною, заступник Філатова хоче, аби жодної російської в Україні не стало - залишились лише українська і південноукраїнська.

Наразі петиція набрала 87 голосів з необхідних 25000.

Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии как мы видим не изменились. Из протухших закромов, снова некоторые... Опубліковано Mykhailo Lysenko Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер Дніпра хоче назвати одну з вулиць "Глухий кут Коломойського".