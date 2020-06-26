Заступник Філатова пропонує перейменувати російську мову на південноукраїнську
Автор петиції пояснює свою ініціативу бажанням зняти спекуляції довкола російської мови.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку заступника міського голови Дніпра у Facebook.
Запах виборів починає витати у повітрі. Технології, як ми бачимо, не змінилися. З закромів знову деякі політичні сили підіймають на прапори порожні лозунги про "другу державну мову". Ніщо не нове під місяцем", - прокоментував свою ідею сам Лисенко.
Щоби унеможливити обговорення, чи слід вважати російську другою державною, заступник Філатова хоче, аби жодної російської в Україні не стало - залишились лише українська і південноукраїнська.
Наразі петиція набрала 87 голосів з необхідних 25000.
Запах выборов начинает витать в воздухе. Технологии как мы видим не изменились. Из протухших закромов, снова некоторые...Опубліковано Mykhailo Lysenko Четвер, 25 червня 2020 р.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер Дніпра хоче назвати одну з вулиць "Глухий кут Коломойського".