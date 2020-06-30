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30 июня 2020, 15:57 4

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович собирает команду для "Пропозиции”

30 июня 2020, 15:57 4
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Городскому голове нужны "профессионалы своего дела и лидеры территориальных общин, которые смогут предоставить государству свою "пропозицию”
Городскому голове нужны "профессионалы своего дела и лидеры территориальных общин, которые смогут предоставить государству свою "пропозицию”
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Искать команду городской голова собирается среди лидеров ОТГ, а также среди людей, которые долгое время сопровождают его в карьере.

Об этом Андрей Райкович рассказал во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Озон.

По словам мэра Кропивницкого главная идея партии направлена на разделение полномочий государства и полномочий местного самоуправления.

Для этого нужны профессионалы своего дела и лидеры территориальных общин, которые смогут предоставить государству свою "пропозицию” как сделать наши территории успешными", – отметил городской голова.

Также Андрей Райкович сказал, что готов взять в команду и людей из других политических проектов, если они изъявят желание.

Финансовые взносы от желающих вступить в партию не нужны. Пока что "Пропозиция" финансируется из собственных сбережений его членов.

Я и шесть моих коллег – самодостаточные люди и в многих финансовых проєктах мы принимаем участие. Я имею возможность принимать участие в этом политическом проекте. На сегодняшний день он не требует чрезмерного финансового ресурса”, – прокомментировал Андрей Райкович.

Напомним, партию мэров под названием "Предложение" презентовали 19 июня. Запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Членами партии являются также мэры Черновцов, Житомира, Николаева, Кропивницкого, Новой Каховки.

О желании идти на выборы от партии мэров саявив первый заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

Руководство партии мэров будут избирать после местных выборов

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