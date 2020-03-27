Через посилення карантину у зв’язку із епідемією COVID-19 лікарні Кропивницького та Кіровоградської області прийматимуть пацієнтів лише в екстрених випадках

Через посилення карантину у зв’язку із епідемією COVID-19 лікарні Кропивницького та Кіровоградської області прийматимуть пацієнтів лише в екстрених випадках

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Акула”.

"Дoпускається лише прийoм у екстрених ситуаціях, які загрoжують життю чи здoрoв’ю людини. Наприклад, йдеться прo ДТП, інфаркти, пoлoги та інші невідкладні", - сказала гoлoвний санітарний лікар oбласті Надія Oперчук.

Додала, що до кінцевої дати карантину - 24 квітня - лікарням заборонено приймати відвідувачів хворих, а планові операції відтерміновуються.

Як повідомляли RegioNews раніше, на час карантину, який триватиме до 24 квітня, міська рада Кропивницького скасувала пільговий проїзд у громадському транспорті.