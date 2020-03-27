Кировоградские больницы будут принимать не всех пациентов

И-за усиления карантина в связи с эпидемией COVID-19 больницы Кропивницкого и Кировоградской области будут принимать пациентов только в экстренных случаях

И-за усиления карантина в связи с эпидемией COVID-19 больницы Кропивницкого и Кировоградской области будут принимать пациентов только в экстренных случаях

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Акула”. "Допускается лишь прием в экстренных ситуациях, которые угрожают жизни или здоровью человека. Например, речь идет о ДТП, инфарктах, родах и другие неотложных", - сказала главный санитарный врач области Надежда Оперчук. Добавила, что до конечной даты карантина - 24 апреля - больницам запрещено принимать посетителей пациентов, а плановые операции откладываются. Как сообщали RegioNews ранее, на время карантина, который продлится до 24 апреля, городской совет Кропивницкого отменил льготный проезд в общественном транспорте.

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