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27 марта 2020, 13:10 9

Кировоградские больницы будут принимать не всех пациентов

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27 марта 2020, 13:10 9
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И-за усиления карантина в связи с эпидемией COVID-19 больницы Кропивницкого и Кировоградской области будут принимать пациентов только в экстренных случаях
И-за усиления карантина в связи с эпидемией COVID-19 больницы Кропивницкого и Кировоградской области будут принимать пациентов только в экстренных случаях

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Акула”.

"Допускается лишь прием в экстренных ситуациях, которые угрожают жизни или здоровью человека. Например, речь идет о ДТП, инфарктах, родах и другие неотложных", - сказала главный санитарный врач области Надежда Оперчук.

Добавила, что до конечной даты карантина - 24 апреля - больницам запрещено принимать посетителей пациентов, а плановые операции откладываются.

Как сообщали RegioNews ранее, на время карантина, который продлится до 24 апреля, городской совет Кропивницкого отменил льготный проезд в общественном транспорте.


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