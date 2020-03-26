13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 12:00 9

У Черкасах медики йдуть на карантин

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 12:00 9
Читайте также на русском языке
Працівники Черкаської інфекційної лікарні, що контактували із хворим на COVID-19 подружжям, йдуть на карантин
Працівники Черкаської інфекційної лікарні, що контактували із хворим на COVID-19 подружжям, йдуть на карантин

Про це повідомив міській голова Анатолій Бондаренко на особистій Facebook-сторінці.

"Учора ми спільно з керівництвом обласної ради визначилися, де медики, які контактували із хворими на коронавірус, перебуватимуть карантин. Це буде готель "Дніпро” – комунальне підприємство Черкаської обласної ради. Щоб медики були в нормальних належних умовах, наближених до домашніх”, - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що зараз у міській інфекційній лікарні перебуває 41 хворий. Серед них з діагнозом Covid-19 знаходяться 39-річний чоловік та його 34-річна дружина.

Як писали RegioNews раніше, у Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.


карантин Черкассы
У Вінниці на карантин "пішли” скульптури
25 березня 2020, 14:38
Коронавірус в Україні: Кабмін ввів надзвичайну ситуацію по всій країні і продовжив карантин
25 березня 2020, 13:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »