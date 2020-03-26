У Черкасах медики йдуть на карантин

Працівники Черкаської інфекційної лікарні, що контактували із хворим на COVID-19 подружжям, йдуть на карантин

Працівники Черкаської інфекційної лікарні, що контактували із хворим на COVID-19 подружжям, йдуть на карантин

Про це повідомив міській голова Анатолій Бондаренко на особистій Facebook-сторінці.

"Учора ми спільно з керівництвом обласної ради визначилися, де медики, які контактували із хворими на коронавірус, перебуватимуть карантин. Це буде готель "Дніпро” – комунальне підприємство Черкаської обласної ради. Щоб медики були в нормальних належних умовах, наближених до домашніх”, - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що зараз у міській інфекційній лікарні перебуває 41 хворий. Серед них з діагнозом Covid-19 знаходяться 39-річний чоловік та його 34-річна дружина.

Як писали RegioNews раніше, у Жмеринці Вінницької області кілька медсестер і санітарок написали заяви на звільнення, як тільки до лікарні госпіталізували першого пацієнта з ознаками COVID-19.