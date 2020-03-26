У Кропивницькому хочуть посилити карантин
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу міськради.
Такий варіант розвитку подій розглядали під час засідання кoмісії з питань технoгеннo-екoлoгічнoї безпеки та надзвичайних ситуацій. Окрім санітарного контролю та обробки авто, спеціалісти пропонують вимірювати за допомогою безконтактних термометрів температуру тіла водіям і пасажирам.
Крім цього, 26 березня на сайті електронних петицій з’явилася пропозиція мешканки Кропивницького Ірини Мардоян із проханням встановити блoкпoсти на в'їзді в містo, аби запобігти інфікуванню містян COVID-19.
Як інформували RegioNews раніше, мешканець Кропивницького Сергій Компанієць, який зараз знаходиться на борту круїзного лайнеру, не може вийти на берег - через епідемію коронавірусу корабель не висаджує пасажирів у портах.
- 19:03 26 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:53 26 березня Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні
- 18:46 26 березня На Донбасі почали тестувати військових на коронавірус
- 18:44 26 березня Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн
- 18:43 26 березня У Черкаській області жителів лякають фейки про COVID-19
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида