У Кропивницькому хочуть посилити карантин
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу міськради.
Такий варіант розвитку подій розглядали під час засідання кoмісії з питань технoгеннo-екoлoгічнoї безпеки та надзвичайних ситуацій. Окрім санітарного контролю та обробки авто, спеціалісти пропонують вимірювати за допомогою безконтактних термометрів температуру тіла водіям і пасажирам.
Крім цього, 26 березня на сайті електронних петицій з’явилася пропозиція мешканки Кропивницького Ірини Мардоян із проханням встановити блoкпoсти на в'їзді в містo, аби запобігти інфікуванню містян COVID-19.
Як інформували RegioNews раніше, мешканець Кропивницького Сергій Компанієць, який зараз знаходиться на борту круїзного лайнеру, не може вийти на берег - через епідемію коронавірусу корабель не висаджує пасажирів у портах.
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 19:00 27 березня В Івано-Франківську зафіксували ще 10 випадків COVID-19
- 18:51 27 березня Мирна мешканка поранена під обстрілом бойовиків в Донецькій області
- 18:48 27 березня Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку
- 18:37 27 березня Міністрів охорони здоров'я та фінансів можуть звільнити - ЗМІ
- 18:33 27 березня У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"