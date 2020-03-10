На Донбасі у зоні бойових дій загинув боєць із Кіровоградщини
У зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис
У зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий інформаційний портал gre4ka.info.
Молодший сержант Віктор Солтис служив у військовій частині А1445. У зоні бойових дій виконував завдання у 131-й окремому розвідувальному батальйоні.
10 березня у Донецькій області під час виконання бойового завдання проросійські бойовики обстріляли українських військових. Віктор Солтис загинув від отриманих поранень.
Де та коли відбудеться прощання із загиблим військовим поки не повідомляють.
Як інформували RegioNews раніше, бойовики вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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