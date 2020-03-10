19:56  10 березня
У Києві є більше тисячі тестів на коронавірус - Кличко
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 18:29 9

На Донбасі у зоні бойових дій загинув боєць із Кіровоградщини

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 18:29 9
Читайте также на русском языке
У зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис
Фото з Facebook-сторінки
У зоні проведення ООС на Донбасі 10 березня загинув молодший сержант Віктор Солтис

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий інформаційний портал gre4ka.info.

Молодший сержант Віктор Солтис служив у військовій частині А1445. У зоні бойових дій виконував завдання у 131-й окремому розвідувальному батальйоні.

10 березня у Донецькій області під час виконання бойового завдання проросійські бойовики обстріляли українських військових. Віктор Солтис загинув від отриманих поранень.

Де та коли відбудеться прощання із загиблим військовим поки не повідомляють.

Як інформували RegioNews раніше, бойовики вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.


Донбасс погибшие Кропивницкий Кировоградская область Донбас загиблі Кропивницький Кіровоградська область
Бойовики атакували на Донецькому напрямку: один солдат загинув, ще чотири – поранені
10 березня 2020, 13:44
На Донбасі почався новий бій: підбита вантажівка ВСУ, є втрати - ЗМІ
10 березня 2020, 12:15
У Вінниці попрощалися із військовим, який загинув на Донбасі (відео)
10 березня 2020, 12:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »