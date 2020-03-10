На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины
В зоне проведения ООС на Донбассе 10 марта погиб младший сержант Виктор Солтис
В зоне проведения ООС на Донбассе 10 марта погиб младший сержант Виктор Солтис
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный информационный портал gre4ka.info.
Младший сержант Виктор Солтис служил в военной части А1445. В зоне боевых действий выполнял задачи в 131-й отдельном разведывательном батальоне.
10 марта в Донецкой области во время выполнения боевого задания пророссийские боевики обстреляли украинских военных. Виктор Солтис погиб от полученных ранений.
Где и когда состоится прощание с погибшим военным пока не сообщают.
Как информировали RegioNews ранее, боевики вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Боевики атаковали на Донецком направлении: один солдат погиб, еще четыре – ранены
10 марта 2020, 13:44На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ
10 марта 2020, 12:15В Виннице попрощались с военным, который погиб на Донбассе (видео)
10 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
- 18:58 10 марта Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом
- 18:57 10 марта На Донбассе погиб боец из Винницкой области
- 18:52 10 марта На Донбассе в результате обстрелов два украинских военных погибли, семеро - ранены - ООС
- 18:39 10 марта Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен
- 18:29 10 марта На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины
- 18:25 10 марта В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации