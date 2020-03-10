На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины

В зоне проведения ООС на Донбассе 10 марта погиб младший сержант Виктор Солтис

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В зоне проведения ООС на Донбассе 10 марта погиб младший сержант Виктор Солтис

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный информационный портал gre4ka.info.

Младший сержант Виктор Солтис служил в военной части А1445. В зоне боевых действий выполнял задачи в 131-й отдельном разведывательном батальоне.

10 марта в Донецкой области во время выполнения боевого задания пророссийские боевики обстреляли украинских военных. Виктор Солтис погиб от полученных ранений.

Где и когда состоится прощание с погибшим военным пока не сообщают.

Как информировали RegioNews ранее, боевики вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.