11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 12:15 32

На Донбасі почався новий бій: підбита вантажівка ВСУ, є втрати - ЗМІ

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 12:15 32
Читайте также на русском языке
На Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120- 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбитий вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ
Фото: flickr/ministryofdefenceua
На Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120- 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбитий вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, українська сторона відкрила у відповідь вогонь через годину.

"Поранені в одному з розвідбату", - написав він.

У свою чергу, журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі повідомив, що один важко поранений український боєць помер під час евакуації.

Нагадаємо, 9 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове ураження. Того ж дня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату. Вбитих і поранених серед медиків не було.


Донбасс боевики обстрелы ВСУ
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »