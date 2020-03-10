На Донбасі почався новий бій: підбита вантажівка ВСУ, є втрати - ЗМІ

На Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120- 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбитий вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ

Фото: flickr/ministryofdefenceua

На Донбасі в районі населених пунктів Піски і Авдіївка бойовики обстріляли українські позиції з російських 120- 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбитий вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. За його словами, українська сторона відкрила у відповідь вогонь через годину. "Поранені в одному з розвідбату", - написав він. У свою чергу, журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі повідомив, що один важко поранений український боєць помер під час евакуації. Нагадаємо, 9 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове ураження. Того ж дня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату. Вбитих і поранених серед медиків не було.

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