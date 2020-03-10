Бойовики атакували на Донецькому напрямку: один солдат загинув, ще чотири – поранені

Російські окупаційні війська атакували позиції українських військовослужбовців на Донецькому напрямку сьогодні, 10 березня

Фото: pixabay.com

Російські окупаційні війська атакували позиції українських військовослужбовців на Донецькому напрямку сьогодні, 10 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об`єднаних сил.

Відомо, що бойовики вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Наразі бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь", - зазначено у повідомленні.

Крім того, бойовики обстріляли військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання ракети є втрати серед українських військовослужбовців.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, порівняно з попередньою добою окупанти збільшили кількість обстрілів українських оборонних позицій.

"Двічі вгамовувати противника довелося військовослужбовцям Збройних Сил України, які виконують бойові завдання на підступах до Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Втрати у ЗСУ сьогодні також підтверджені джерелом. За попередньою інформацією, станом на 12.30, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше сьогодні журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook повідомив про обстріл військової вантажівки бойовиками в районі Авдіївки.