В Ірпені зміна влади: міськрада усунула Маркушина з посади

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У вівторок, 29 липня, Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Рішення підтримала більшість депутатів. Сам Маркушин назвав відсторонення з посади "окупацією" Ірпеня

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Близько півроку посадовець був відсторонений ухвалою Печерського районного суду Києва у межах розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань.

Перед сесією Маркушин заявив, що депутати намагаються "рейдерськи захопити владу в Ірпені" й передати повноваження міського голови секретарю міськради.

Згідно з чинним законодавством, у разі відсторонення або висловлення недовіри міському голові його обов'язки виконує секретар ради.

Наразі цю функцію взяла на себе секретарка міськради Анжела Макєєва. Її кандидатуру підтримали 29 депутатів, один виступив проти, ще один — утримався.

Макєєва заявила, що рішення ухвалили задля забезпечення стабільної роботи міста.

Позиція Маркушина

У коментарі журналістам Олександр Маркушин відкинув усі звинувачення. За його словами, рішення міськради — це політичний тиск, а причиною відсторонення назвав боротьбу проти незаконного будівництва у рекреаційних зонах.

"Щоб висловити недовіру міському голові, має бути серйозне правопорушення: держзрада або вирок суду. Цього не було. Причини не озвучили. Насправді — це забудовник Карплюк купує депутатів, а частину з них залякали", — заявив Маркушин.

Він повідомив, що оскаржуватиме рішення міськради у суді й звертатиметься до Президента України.

Справа Олександра Маркушина: що відомо

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.

У квітня посадовцю змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.