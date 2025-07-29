14:25  29 липня
Монет номіналом 10 копійок більше не буде: деталі від Нацбанку
13:11  29 липня
У Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку
07:32  29 липня
На Рівненщині з'являться мобільні блокпости
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 15:28

В Ірпені зміна влади: міськрада усунула Маркушина з посади

29 липня 2025, 15:28
Читайте также на русском языке
фото: irpin.online
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 29 липня, Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Рішення підтримала більшість депутатів. Сам Маркушин назвав відсторонення з посади "окупацією" Ірпеня

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Близько півроку посадовець був відсторонений ухвалою Печерського районного суду Києва у межах розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань.

Перед сесією Маркушин заявив, що депутати намагаються "рейдерськи захопити владу в Ірпені" й передати повноваження міського голови секретарю міськради.

Згідно з чинним законодавством, у разі відсторонення або висловлення недовіри міському голові його обов'язки виконує секретар ради.

Наразі цю функцію взяла на себе секретарка міськради Анжела Макєєва. Її кандидатуру підтримали 29 депутатів, один виступив проти, ще один — утримався.

Макєєва заявила, що рішення ухвалили задля забезпечення стабільної роботи міста.

Позиція Маркушина

У коментарі журналістам Олександр Маркушин відкинув усі звинувачення. За його словами, рішення міськради — це політичний тиск, а причиною відсторонення назвав боротьбу проти незаконного будівництва у рекреаційних зонах.

"Щоб висловити недовіру міському голові, має бути серйозне правопорушення: держзрада або вирок суду. Цього не було. Причини не озвучили. Насправді — це забудовник Карплюк купує депутатів, а частину з них залякали", — заявив Маркушин.

Він повідомив, що оскаржуватиме рішення міськради у суді й звертатиметься до Президента України.

Справа Олександра Маркушина: що відомо

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.

У квітня посадовцю змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ірпінь мер горсовет Київська область посада секретар депутати Олександр Маркушин
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
Вакансія міністра культури – це вакансія нового цензора
29 липня 2025, 15:45
Від мрії до бізнесу: як жінка з Чугуєва відкрила квітковий магазин завдяки гранту
29 липня 2025, 15:32
Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон
29 липня 2025, 15:30
На Буковині затримали поліцейського і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови
29 липня 2025, 15:30
"Доступні кредити 5-7-9%": Харківщина – серед лідерів за сумами укладених кредитних договорів
29 липня 2025, 15:20
Буданов отримав поранення в руку під час АТО і просив побратимів залишити його
29 липня 2025, 15:16
На Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла
29 липня 2025, 15:02
Щоб не могла піти за алкоголем: на Закарпатті чоловік побив дружину та прив'язав її ланцюгом
29 липня 2025, 14:55
На Харківщині відкрили сучасну амбулаторію з доступом для людей з інвалідністю
29 липня 2025, 14:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »