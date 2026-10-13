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13 жовтня 2026, 17:25

Смертельна ДТП Житомирщині: мотоцикл влетів у іномарку

13 жовтня 2026, 17:25
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 10 жовтня на вулиці Володимирській в Олевську. На жаль, внаслідок ДТП загинув водій

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись Volkswagen Tiguan, за кермом якого була 20-річна місцева жителька, та мотоцикл "Мінськ", яким керував 33-річний чоловік. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці.

"Поліція закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Зважайте на ускладнення дорожніх умов у зв’язку з настанням осінньої пори. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не забувайте вмикати фари та не здійснюйте ризикованих маневрів", - кажуть правоохоронці.

Надаємо, раніше на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.

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