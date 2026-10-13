На Тернопільщині легковик влетів у дерево: загинула жінка, постраждали підлітки
ДТП сталася 13 жовтня близько 8:00 у селі Стегниківці Тернопільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Dodge Journey не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Внаслідок аварії 71-річна пасажирка загинула на місці. Сам 64-річний водій та двоє пасажирів – підлітки віком 15 і 17 років – отримали травми.
У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.
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