Фото: поліція

ДТП сталася 13 жовтня близько 8:00 у селі Стегниківці Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Dodge Journey не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Внаслідок аварії 71-річна пасажирка загинула на місці. Сам 64-річний водій та двоє пасажирів – підлітки віком 15 і 17 років – отримали травми.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.