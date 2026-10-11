У Черкасах автомобіль збив 86-річного пішохода: чоловіка госпіталізували

Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 86-річний пішохід. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомили у поліції, передає RegioNews .

ДТП сталася 10 жовтня на вулиці Володимира Великого. За попередніми даними правоохоронців, 35-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, виїжджаючи з прилеглої території та повертаючи ліворуч у напрямку вулиці Захисників Азовсталі, наїхав на пішохода.

Чоловік перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Унаслідок зіткнення він дістав травми та був госпіталізований.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Обставини ДТП встановлюють.

Нагадаємо, в Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 68-річний водій легкового автомобіля та його 71-річна дружина. Подружжя було жителями Києва.