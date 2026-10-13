На Черкащині зіткнулися Volvo та Volkswagen: двох водіїв госпіталізували

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині внаслідок зіткнення автомобілів Volvo та Volkswagen травмувалися двоє водіїв. Обох чоловіків госпіталізували до лікарні

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 жовтня близько 05:45 на автодорозі Н-16 "Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань".

За попередніми даними правоохоронців, 30-річний водій автомобіля Volvo не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обстановки. Унаслідок цього він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen під керуванням 37-річного чоловіка.

Обидва водії зазнали тілесних ушкоджень і були госпіталізовані.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліція встановлює обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat. Внаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.