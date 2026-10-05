Під Києвом водій Ford напав на патрульних із саперною лопатою

Скриншот із відео

У Софіївській Борщагівці під Києвом водій автомобіля Ford влаштував погоню з патрульними, після чого напав на правоохоронців із саперною лопатою

Про це повідомила Патрульна поліція України, передає RegioNews.

Зазначається, що інспектори отримали орієнтування на автомобіль Ford, водій якого не реагував на вимоги зупинитися. Коли патрульні виявили транспортний засіб і повторно подали сигнал, чоловік лише прискорився.

Під час переслідування водій виїхав за межі Києва. У Софіївській Борщагівці він не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Після ДТП чоловік вийшов із автомобіля із саперною лопатою в руках і почав нападати на патрульних. Унаслідок нападу двоє інспекторів отримали тілесні ушкодження, зокрема травми рук.

Правоохоронці вимагали від чоловіка кинути лопату та попереджали про можливість застосування зброї. Однак він не виконав вимог.

Відповідно до статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" один із патрульних здійснив постріл у ногу нападнику, після чого його вдалося зупинити.

На місце події викликали медиків. За попередніми даними, загрози життю водія та постраждалих поліцейських немає.

Чоловіка затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, на Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці. Аварія сталась у червні в селі Ясени. 24-річний чоловік керував мотоциклом Senke Desert GY-5 у п'яному стані. Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка двоколісного отримала травми.