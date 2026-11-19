Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей, серед яких підліток. У кількох районах столиці виникли пожежі, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й споруди

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

У Подільському районі внаслідок ворожої атаки загорівся триповерховий житловий будинок та гараж. Одного постраждалого рятувальники передали медикам.

За іншою адресою виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. Також під удар потрапила будівля пожежно-рятувального підрозділу.

Ще одна пожежа сталася у шестиповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу там частково зруйнований фасад.

Під час гасіння вогню рятувальники евакуювали та врятували двох людей, серед яких підліток. На цій локації постраждали троє людей.

В Оболонському районі зафіксували падіння уламків російського безпілотника на відкритій території.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У Шевченківському районі уламки впали на відкритій території Володимирського кафедрального собору. Внаслідок цього пошкоджені 12 легкових автомобілів, вікна храму, а також скління будівлі розташованого поруч посольства та автомобілі.

Усі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки, рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російської атаки 19 листопада загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували. Уламки російських безпілотників падали у кількох районах столиці, зокрема в середмісті.