Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У месенджері невідомий пообіцяв двом чоловікам допомогти виїхати з України. 8 квітня до обумовленого місця прибули військовозобов’язані, а також на двох мотоциклах Loncin на той час 17-річний житель села Будимля разом зі своїм неповнолітнім односельчанином.

Хлопці доставили "клієнтів" до прикордоння в об'їзд пунктів пропуску. Згодом неповнолітній надавав їм інструкції щодо подальших дій. Правоохоронці затримали зловмисників після отримання грошей. Свої "послуги" вони оцінили в 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.