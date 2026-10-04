Смертельна ДТП на Прикарпатті: 27-річний водій ВАЗ загинув на місці

Фото: поліція Івано-Франківської області

На автодорозі Н-30 між селами Пуків та Чесники Рогатинської територіальної громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі ВАЗ та Citroën. Внаслідок аварії 27-річний водій ВАЗ загинув на місці

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 3 жовтня близько 20:19. Повідомлення про аварію надійшло на лінію "102".

Попередньо правоохоронці встановили, що зіткнулися автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 27-річний мешканець села Зеленів, та автомобіль Citroën. Ним керував 62-річний мешканець Вінницької області. У салоні Citroën також перебувала 51-річна пасажирка.

Унаслідок зіткнення водій ВАЗ отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.

Водій та пасажирка Citroën отримали легкі тілесні ушкодження. Від госпіталізації вони відмовилися.

Водія Citroën поліцейські перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Він був тверезий.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.