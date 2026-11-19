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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2021 році одна з жінок запропонувала громадянину Китаю за 6 тисяч доларів організувати народження дитини в Україні за програмою сурогатного материнства, щоб потім вивезти дитину за кордон.

Для цього вона знайшла 20-річну українку. За 1,5 тисячі доларів дівчина погодилась на фіктивний шлюб із громадянином Китаю. Після "весілля" в Запоріжжі вони звернулись до столичної клініки репродуктивної медицини. Там українка надала підроблену медичну довідку про безпліддя, необхідну для участі в програмі сурогатного материнства. У травні "фіктивне подружжя" стали батьками: сурогатна мати народила дитину.

Уже згодом громадянин Китаю виїхав з України разом із півторамісячною дитиною.

"Трьом жінкам інкримінують торгівлю людьми щодо малолітнього, вчинену групою осіб за попередньою змовою, та використання завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, у Миколаєві батьків засудили до 10 та 11 років за продаж новонародженої дитини. Ще до народження немовляти вони домовилися продати його за 10 тисяч доларів.