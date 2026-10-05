Под Киевом водитель Ford напал на патрульных с саперной лопатой

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В Софиевской Борщаговке под Киевом водитель автомобиля Ford устроил погоню с патрульными, после чего напал на правоохранителей с саперной лопатой

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что инспекторы получили ориентировку на автомобиль Ford, водитель которого не реагировал на требования остановиться. Когда патрульные обнаружили транспортное средство и повторно подали сигнал, мужчина только ускорился.

Во время преследования водитель выехал за пределы Киева. В Софиевской Борщаговке он не справился с управлением и врезался в электросопротивление.

После ДТП мужчина вышел из автомобиля с саперной лопатой в руках и стал нападать на патрульных. В результате нападения двое инспекторов получили телесные повреждения, в том числе травмы рук.

Правоохранители потребовали от мужчины бросить лопату и предупреждали о возможности применения оружия. Однако он не выполнил требований.

Согласно статье 46 Закона Украины "О Национальной полиции" один из патрульных произвел выстрел в ногу нападающему, после чего его удалось остановить.

На место происшествия вызвали медиков. По предварительным данным, угрозы жизни водителя и пострадавших полицейских нет.

Мужчину задержали. Следователи начали уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, на Буковине мотоциклист решил "погонять" на встречке. Авария произошла в июне в селе Ясены. 24-летний мужчина управлял мотоциклом Senke Desert GY-5 в пьяном состоянии. В результате ДТП 18-летняя пассажирка двухколесного получила травмы.