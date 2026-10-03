На Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
ДТП сталася 2 жовтня після опівночі у селі Підбірці Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Volkswagen Jetta не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся.
На місці загинув 42-річний водій легковика, травмованого 27-річного пасажира госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.
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