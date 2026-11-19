Фото: поліція Харківської області

Увечері 19 листопада російські війська атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі аптеки. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед них двоє дітей

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки пошкоджено приміщення аптеки та розташовані поруч магазини.

Усім сімом постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Поліцейські документують наслідки російського обстрілу та вилучають речові докази.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей, серед яких підліток. У кількох районах столиці виникли пожежі, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й споруди.