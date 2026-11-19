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Президент США Дональд Трамп розкритикував подальшу військову допомогу Україні під час розмови з європейськими лідерами на Берлінському саміті. Він закликав країни не витрачати кошти на війну, в якій гине багато людей, і заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, які брали участь у розмові, передає RegioNews.

Трамп долучився до Берлінського саміту з борту президентського літака Air Force One. Це сталося через кілька годин після його зустрічі з Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

За словами двох учасників розмови, американський президент влаштував європейським лідерам справжню "словесну прочуханку", критикуючи їхню позицію щодо подальшої підтримки України.

Водночас інший співрозмовник видання зазначив, що Трамп висловлювався переважно в загальних рисах. Він наголошував, що у війні гине багато людей, а тому країнам варто припинити витрачати на неї гроші.

Крім того, під час розмови президент США заявив, що Володимир Путін, на його думку, серйозно налаштований на переговори про мир в Україні.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Сполучені Штати виступили посередниками у переговорному процесі.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд переговорів може відбутися як в Об'єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Остаточне місце зустрічі залежатиме від домовленостей між переговорними командами.

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