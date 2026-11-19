Фото ілюстративне

У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України проводять обшуки. Вони розташовані в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту

Про це повідомили у Державіаслужбі, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що сприяють роботі слідчих у межах кримінального провадження. Інших подробиць щодо справи наразі не повідомляють.

Державіаслужба відповідає за функціонування цивільної авіації та використання повітряного простору України, зокрема під час воєнного стану.

Відомство контролює безпеку польотів, встановлює правила для авіаційної галузі, працює над наближенням українських авіаперевезень до стандартів ЄС і представляє Україну в міжнародних авіаційних організаціях.

Нагадаємо, що у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 6 листопада правоохоронці провели слідчі дії.