Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак 19 листопада загинула людина. Протягом дня ворог понад 20 разів обстрілював два райони області безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися житлові будинки, торговельний центр і сільськогосподарська техніка

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

На Нікопольщині російські війська атакували районний центр, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватний житлові будинки, а також торговельний центр. Одна людина загинула.

Крім того, під ворожим ударом опинилася Зеленодольська громада Криворізького району. Там пошкоджені складське приміщення та сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 18 листопада внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей. Протягом дня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та ракетами