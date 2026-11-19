У Дніпрі чоловік запускав петарди з балкона
У Дніпрі судили чоловіка за використання піротехніки під час війни. Він запускав петарди з дев'ятого поверху
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Інцидент стався у травні. Тоді чоловік був на сходах дев'ятого поверху житлового будинку. Він використав петарди "CORSAR". При цьому на суд він так і не прийшов.
Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 1 020 гривень.
Нагадаємо, що у Рівному судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у житловому районі міста, святкуючи свій день народження.
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