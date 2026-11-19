Бензин продовжує падати: як змінились ціни на АЗС
Ціни на пальне в Україні продовжують падати. Особливо дизпальне та бензин А-95, які до цього стрімко дорожчали
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 19 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 89,94 гривні за літр (-1,65);
- бензин А-95 – 86,49 гривні за літр (-1,41 гривні);
- бензин А-92 – 82,81 гривні за літр (-1,63 гривні);
- дизпальне – 100,83 гривні за літр (-0,17 гривні);
- автогаз – 62,39 гривні за літр (+0,02 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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