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Ціни на пальне в Україні продовжують падати. Особливо дизпальне та бензин А-95, які до цього стрімко дорожчали

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 19 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 89,94 гривні за літр (-1,65);

бензин А-95 – 86,49 гривні за літр (-1,41 гривні);

бензин А-92 – 82,81 гривні за літр (-1,63 гривні);

дизпальне – 100,83 гривні за літр (-0,17 гривні);

автогаз – 62,39 гривні за літр (+0,02 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.