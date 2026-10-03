Поблизу Тернополя легковик влетів в автокран: водій загинув
ДТП сталася 3 жовтня близько 9:00 в селі Смиківці Тернопільського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Житель Тернополя за кермом автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автокраном. Внаслідок аварії водій 29-річний легковика загинув на місці.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 2 жовтня після опівночі на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.
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